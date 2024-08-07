Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось

Для продления срока действия отсрочки военнообязанным с изданием Указа Президента о продлении мобилизации нужно будет снова подавать на рассмотрение комиссии ТЦК заявление.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», многие военнообязанные, имеющие право на отсрочку, и подавшие соответствующие документы в ТЦК, получили право на нее сроком до 12 августа. То есть, срок действия их отсрочки истечет уже через несколько дней.

Дело в том, что по законодательству отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента. Такой же срок соответствующими Указами устанавливается на 90 дней.

Поскольку 90 дней с предыдущего Указа истекает 12 августа, соответственно, и отсрочка истекает в этот же день. Подающие документы после 12 августа, соответственно, получат отсрочку до 9 ноября. Ведь именно до 9 ноября будет действовать новый указ Президента.

В дальнейшем подобную процедуру им придется повторять снова и снова (если не будут внесены изменения). При этом, когда заработает соответствующий механизм автоматического продления отсрочки через электронный кабинет – неизвестно. В Минобороны и Минцифры, как известно, уже позаботились о чиновниках, которые могут забронироваться через Дію. Но об обычных людях, в том числе, лицах с инвалидностью – пока речь не идет.

Отметим, что в соответствии с Порядком проведения призыва, утвержденным постановлением КМУ №560, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме оснований, указанных в пункте 2 ч. 1 (лица с инвалидностью), пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий) осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанный с изданием Указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

В случае невозможности провести проверку военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов.

В случае утраты (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период комиссия при ТЦК может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю в письменном виде не позднее чем на следующий день после принятие такого решения.

Отсрочка должностным и должностным лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5 (т.е., чиновникам и должностным лицам), предоставляется на срок их пребывания в должности.

Следует заметить, что нынешнее регулирование вопроса продления отсрочки в постановлении 560 вызывает множество вопросов. К примеру, регулирование продления отсрочки для лиц с инвалидностью. Из этого порядка прямо не следует, должно ли лицо с инвалидностью каждый раз подтверждать основания для отсрочки.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны пока не дали ответа, когда появится техническая возможность продолжать отсрочку автоматически через электронный кабинет. Отсутствие четкого регулирования, как известно, создает коррупционные риски.

Автор: Наталя Мамченко

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