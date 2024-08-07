Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось

16:34, 7 августа 2024
Для продления срока действия отсрочки военнообязанным с изданием Указа Президента о продлении мобилизации нужно будет снова подавать на рассмотрение комиссии ТЦК заявление.
Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как стало известно «Судебно-юридической газете», многие военнообязанные, имеющие право на отсрочку, и подавшие соответствующие документы в ТЦК, получили право на нее сроком до 12 августа. То есть, срок действия их отсрочки истечет уже через несколько дней.

Дело в том, что по законодательству отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента. Такой же срок соответствующими Указами устанавливается на 90 дней.

Поскольку 90 дней с предыдущего Указа истекает 12 августа, соответственно, и отсрочка истекает в этот же день. Подающие документы после 12 августа, соответственно, получат отсрочку до 9 ноября. Ведь именно до 9 ноября будет действовать новый указ Президента.

В дальнейшем подобную процедуру им придется повторять снова и снова (если не будут внесены изменения). При этом, когда заработает соответствующий механизм автоматического продления отсрочки через электронный кабинет – неизвестно. В Минобороны и Минцифры, как известно, уже позаботились о чиновниках, которые могут забронироваться через Дію. Но об обычных людях, в том числе, лицах с инвалидностью – пока речь не идет.

Отметим, что в соответствии с Порядком проведения призыва, утвержденным постановлением КМУ №560, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме оснований, указанных в пункте 2 ч. 1 (лица с инвалидностью), пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий) осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанный с изданием Указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

В случае невозможности провести проверку военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов.

В случае утраты (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период комиссия при ТЦК может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю в письменном виде не позднее чем на следующий день после принятие такого решения.

Отсрочка должностным и должностным лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5 (т.е., чиновникам и должностным лицам), предоставляется на срок их пребывания в должности.

Следует заметить, что нынешнее регулирование вопроса продления отсрочки в постановлении 560 вызывает множество вопросов. К примеру, регулирование продления отсрочки для лиц с инвалидностью. Из этого порядка прямо не следует, должно ли лицо с инвалидностью каждый раз подтверждать основания для отсрочки.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны пока не дали ответа, когда появится техническая возможность продолжать отсрочку автоматически через электронный кабинет. Отсутствие четкого регулирования, как известно, создает коррупционные риски.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось

Для продления срока действия отсрочки военнообязанным с изданием Указа Президента о продлении мобилизации нужно будет снова подавать на рассмотрение комиссии ТЦК заявление.

Председателем ВККС избран представитель НАПК Андрей Пасечник

Андрея Пасечника, который является государственным служащим в командировке, поддержало большинство членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Суды отменяют большинство штрафов ТЦК, поскольку они наложены по несуществующей на момент нарушения норме

65% штрафов отменили, потому что ТЦК наложило их по норме КУоАП, которой не было в Кодексе на момент правонарушения.

Члены ОСМЭ получат доступ к информации с ограниченным доступом, смогут иметь официальных помощников и будут финансироваться из-за границы

В Верховной Раде предлагают расширить полномочия Общественного совета международных экспертов и увеличить время на подготовку к собеседованиям с кандидатами на должности судей ВАКС.

До 25 лет мобилизовать не будут, а кого успели мобилизовать – уволят в запас – Верховной Раде рекомендовали принять закон

Благодаря публикациям «Судебно-юридической газеты» относительно случаев мобилизации мужчин до 25 лет из-за коллизии в законе, Верховная Рада рассмотрит комплексный законопроект, решающий эту проблему.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді