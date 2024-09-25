Волынский ТЦК после скандала с доступом адвокатов решил создать места для общения адвокатов и военнообязанных

По аналогу с СИЗО в Волынском ОТЦК создадут специальные места для общения адвокатов и военнообязанных.

Источник фото: Волынский областной ТЦК и СП

Как известно, в середине августа в Волынском областном ТЦК заявили, что «адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации и прохождения ВЛК». То есть фактически, что адвокатов нельзя пускать к военнообязанным.

Тогда на ситуацию обратил внимание Омбудсмен Дмитрий Лубинец, отметивший, что адвокатов допускают даже в места лишения свободы, а в Волынский ТЦК – нет.

«Недавно в Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали сюжет одного из волынских телеканалов по вмешательству адвокатов в процессы мобилизации и медицинских осмотров. В ТЦК заявили, что такие процедуры носят специфический характер и требуют знания специализированных аспектов, которыми обладают только уполномоченные лица и специалисты. Также добавили, что вмешательство посторонних лиц, в частности адвокатов, может нарушить объективность и независимость процессов мобилизации и медицинского осмотра, критически важных для национальной безопасности.

Мое представительство в Волынской области прокомментировало данную ситуацию, напомнив, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права, даже в условиях военного положения», - указал он.

После этого скандала в Волынском областном ТЦК появится специальное место для проведения встреч между адвокатами и военнообязанными, сообщили в ОТЦК.

«В связи с активным обсуждением вопроса предоставления правовой помощи военнообязанным и с целью налаживания взаимодействия, руководителем Волынского ОТЦК и СП проведена рабочая встреча с Советом адвокатов Волынской области. Обсуждены проблемные вопросы и пути их решения для улучшения дальнейшей работы.

Информируем граждан, защита прав которых может осуществляться адвокатами. В территориальные центры прибывают граждане разных категорий:

- лица обращаются с вопросами социальных выплат, пособий, пенсий, единовременных денежных выплат;

- ⁠о предоставлении им отсрочки или внесении актуальных сведений в реестр «Оберег»;

- военнообязанные лица, прибывающие в ТЦК и СП с рекомендательным письмом для прохождения военной службы по контракту;

- военнообязанные, которые находятся в розыске и доставлены органами Национальной полиции.

Именно при предоставлении правовой помощи последней категории граждан поступают соответствующие замечания и жалобы, поскольку доступ посторонних лиц к военным объектам, прежде всего пункта предварительного сбора военнообязанных, ограничен.

С целью соблюдения конституционного права военнообязанных граждан на получение правовой помощи, определено специальное место на территории Волынского ОТЦК и СП, не являющегося режимным объектом, для обеспечения конфиденциального общения адвокатов с гражданами, призываемыми на военную службу.

Это решение направлено на создание надлежащих условий для предоставления адвокатами качественной правовой помощи», - отметили в Волынском ОТЦК.

Напомним, что командование Сухопутных войск ВСУ сообщило, что директиву о запрете мобилизации до 25 лет публиковать не будут, потому что она получила гриф «для служебного пользования», поэтому непонятно, на что ссылаться гражданам в случае попыток мобилизации ТЦК мужчин в возрасте до 25 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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