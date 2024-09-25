Волинський ТЦК після скандалу з доступом адвокатів вирішив створити місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних

За аналогом з СІЗО у Волинському ОТЦК створять спеціальні місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних.

Джерело фото: Волинський обласний ТЦК та СП

Як відомо, у середині серпня у Волинському обласному ТЦК заявили, що «адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації та проходження ВЛК». Тобто, фактично, що адвокатів не можна пускати до військовозобов’язаних.

Тоді на ситуацію звернув увагу Омбудсмен Дмитро Лубінець, який зазначив, що адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, а у Волинський ТЦК – ні.

«Нещодавно у Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували сюжет одного з волинських телеканалів щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів. У ТЦК заявили, що такі процедури мають специфічний характер і потребують знання спеціалізованих аспектів, якими володіють лише уповноважені особи та фахівці. Також додали, що втручання сторонніх осіб, зокрема адвокатів, може порушити об’єктивність і незалежність процесів мобілізації та медичного огляду, що є критично важливими для національної безпеки.

Моє представництво у Волинській області прокоментувало дану ситуацію, нагадавши, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану» - вказав він.

Наразі після цього скандалу у Волинському обласному ТЦК зʼявиться спеціальне місце для проведення зустрічей між адвокатами та військовозобов’язаними, повідомили у ОТЦК.

«У зв'язку із активним обговоренням питання надання правової допомоги військовозобов'язаним та з метою налагодження взаємодії, керівником Волинського ОТЦК та СП проведено робочу зустріч із Радою адвокатів Волинської області. Обговорено проблемні питання та шляхи їх вирішення задля поліпшення подальшої роботи.

Інформуємо громадян, захист прав яких може здійснюватися адвокатами. До територіальних центрів прибувають громадяни різних категорій:

- особи звертаються з питаннями соціальних виплат, допомог, пенсій, одноразових грошових виплат;

- ⁠щодо надання їм відстрочки чи внесення актуальних відомостей до реєстру «Оберіг»;

- військовозобов’язані особи, що прибувають до ТЦК та СП з рекомендаційним листом задля проходження військової служби за контрактом;

- військовозобов’язані, що перебувають у розшуку та доставлені органами Національної поліції.

Саме під час надання правової допомоги останній категорії громадян, надходять відповідні зауваження та скарги, оскільки доступ сторонніх осіб до військових обʼєктів, насамперед пункту попереднього збору військовозобовʼязаних, є обмеженим.

З метою дотримання конституційного права військовозобовʼязаних громадян на отримання правової допомоги, визначено спеціальне місце на території Волинського ОТЦК та СП, що не є режимним об’єктом, для забезпечення конфіденційного спілкування адвокатів з громадянами, що призиваються на військову службу.

Це рішення спрямоване на створення належних умов для надання адвокатами якісної правової допомоги» - зазначили у Волинському ОТЦК.

Нагадаємо, що командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що директиву про заборону мобілізації до 25 років публікувати не будуть, бо вона отримала гриф «для службового користування», тому незрозуміло, на що посилатися громадянам у разі спроб мобілізації ТЦК чоловіків до 25 років.

Автор: Наталя Мамченко

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