В Верховной Раде появилась третья версия законопроекта о создании Высшего административного суда – им предлагается запретить членам ГРМЕ отбирать судей ВАС

Кроме законопроектов от заместителя председателя фракции Андрей Мотовиловца, министра юстиции Ольги Стефанишиной еще одну, третью версию законопроекта о создании Высшего административного суда подал председатель Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде во исполнение требований Международного валютного фонда были зарегистрированы законопроекты об основах создания нового высшего спецсуда специально под рассмотрение дел об обжаловании результатов конкурсов на должности руководителей НАБУ, САП и НАПК, результатов аудита НАБУ, а также об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерств, Национального банка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины.

Первый проект 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам подал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Впоследствии второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1 внес Кабмин в лице вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной. Разница между этими проектами заключается в названии суда, сроках работы Экспертного совета (3 или 6 лет), который будут проверять добродетель кандидатов в новый спецсуд и в том, что проект Андрея Мотовиловца дает кандидатам шанс «преодолеть вето» Экспертного совета на совместном заседании с ВККС, а законопроект Минюста такого шанса не дает. Сам же порядок образования Экспертного совета не отличается (3 члена от ССУ, 3 члена от «международников»).

Оба проекта не предлагают, чтобы кандидатов в новый спецсуд оценивал Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ), который сейчас задействован в процессе отбора судей Высшего антикоррупционного суда и полномочия которого недавно продлили законом до весны 2026 года. Хотя именно о модели ГРМЕ по аналогии с ВАКС идет речь в Меморандуме с МВФ.

Напомним, МВФ требует принятия закона о новом спецсуде до конца декабря 2024 года.

А впервые публично упоминание о необходимости создания в Украине суда по образцу Высшего административного суда появилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Координационную платформу доноров.

Что предлагает Денис Маслов

В законопроекте 12206-2, который внес глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, депутат от «Слуги народа» Денис Маслов, предлагается уже третья версия названия нового суда – Высший административный суд. Напомним, что в Украине до 2017 года работал Высший административный суд Украины (ВАСУ), пока не было решено его ликвидировать и создать новый Верховный Суд, но в случае принятия законопроекта эти суды будут схожи только по названию.

Денис Маслов в своем проекте также не предлагает применять модель ГРМЕ, как того требует МВФ.

Так, по модели, предложенной Денисом Масловым, как и в других проектах, членов Экспертного совета предлагается выбирать «три на три»: 3 человека из судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и 3 человека, предложенные международными и иностранными организациями.

Единственная разница – ССУ должен избрать членов из числа судей или судей в отставке.

Более того, в отличие от двух других проектов Денис Маслов предлагает вообще запретить, чтобы членами Экспертного совета могли стать члены Общественного совета международных экспертов.

«Членом Экспертного совета не может быть лицо, которое было или является членом Общественного совета международных экспертов, Этического совета, Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совещательной группы экспертов» - отмечено в законопроекте.

То есть, международным организациям придется подыскать новых экспертов.

Кто сможет стать судьей ВАС

Маслов предлагает, чтобы судьей Высшего административного суда могло стать лицо, отвечающее требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в ВАС, а также отвечает одному из следующих требований:

имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет; имеет стаж работы на должностях государственной службы категории "А", "Б" в органах государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, не менее 7 лет; имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в публично-правовых спорах в административных судах не менее 7 лет; имеет научную степень в области права и стаж научной работы в области права не менее 7 лет; имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными пунктами 1 – 4 настоящей части, не менее семи лет.

Вывод о предварительном несоответствии можно преодолеть

Конкурс в ВАС должен быть объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона относительно образования ВАС.

Срок полномочий Экспертного совета предлагается установить в 3 года. Затем полномочия перейдут к ГРД.

Экспертный совет считается образованным и начинает деятельность, при условии назначения не менее 4 его членов. Его заседание полномочно, если на нем присутствуют по меньшей мере 4 члена. Члены могут работать удаленно. Им предоставляется право безвозмездного и полного доступа к открытым государственным реестрам, досье кандидатов на должность судьи ВАС, а также судейскому досье судей, участвующих в конкурсе.

Заключение Экспертного совета о предварительном несоответствии кандидата на должность судьи ВАС критериям добродетели и/или профессиональной компетентности принято, если за него проголосовали не менее 4 членов Экспертного совета. Этот вывод должен быть мотивирован.

В случае принятия Экспертным советом заключения о предварительном несоответствии кандидата, или если в связи с одинаковым количеством голосов «за» и «против» Экспертный совет не смог принять такой вывод, вопрос соответствия кандидата на должность судьи ВАС критерию добродетели и/или профессиональной компетентности рассматривается на специальном совместном заседании ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается большинством от общего состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали более половины членов Экспертного совета. То есть, например, кандидат пройдет дальше, если решение поддержали 3 члена Экспертного совета от ССУ и один член от «международников».

В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

ВАС начинает работу при условии назначения не менее половины судей ВАС.

Какие дела будет рассматривать

Третий законопроект предлагает, что Высшему административному суду как суду первой инстанции подсудны административные дела:

об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или иного центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме случаев, установленных частью 2 (т.е. кроме дел, которые подсудимые Шестому апелляционному админсуду), частью 5 (т.е. кроме дел, которые подсудны Верховному Суду (как суду первой инстанции) статьи 22 КАСУ и ч. 1 статьи 27 КАСУ (т.е. кроме административных дел, ответчиком по которым является дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, их должностное или должностное лицо, и которые будут решаться окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев)

административные дела по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;

административные дела по осуществлению государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа;

об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии;

об обжаловании решений Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, первого заместителя и заместителя руководителя САП, Комиссии по проведению аудита САП;

об обжаловании решений комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, Комиссии по проведению аудита НАБУ;

об обжаловании решений Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя НАПК;

об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору на должность председателя АРМА;

об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство по прокурорам (КДКП).

Автор: Наталя Мамченко

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