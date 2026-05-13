ВАКС продолжил рассмотрение дела судьи Татьяны Ивлевой несмотря на неявку потерпевшего — эксперты указывают на риски для состязательности

Мониторинг по делу судьи Печерского суда указал на риски для принципа состязательности.

В ВАКС продолжается рассмотрение дела в отношении судьи одного из районных судов Киева, которую обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге. Очередное заседание выявило сразу несколько процессуальных проблем — систематическую неявку потерпевшей стороны, споры относительно надлежащего уведомления участников и трудности с обеспечением явки свидетеля, допроса которого добивается защита.

На это обратила внимание Мониторинговая миссия IAC ISHR в рамках проекта по соблюдению права на справедливый суд в странах Европы.

В начале судебного разбирательства сторона защиты заявила возражения против продолжения слушания в связи с отсутствием потерпевшего и его представителя. Защитник повторно обратил внимание суда на то, что в рамках данного уголовного производства неоднократно поднимался вопрос возможных недостатков надлежащего уведомления потерпевшего о дате, времени и месте судебных заседаний.

По мнению защиты, это может ставить под сомнение реальную возможность потерпевшего реализовывать процессуальные права и эффективно участвовать в производстве.

Адвокат также отметил, что потерпевший в данном производстве одновременно является гражданским истцом и неоднократно не являлся в суд без уважительных причин. Кроме того, он обратил внимание на вопрос представительства потерпевшего — речь идет о лице, которое участвовало в заседаниях и подписывало гражданский иск как представитель. По позиции стороны защиты, оно не имеет надлежащих полномочий, что вызывает сомнения в законности такого представительства. В связи с этим защита просила отложить рассмотрение дела.

Прокурор заявил, что не усматривает препятствий для продолжения судебного разбирательства в отсутствие потерпевшего и его представителя.

Выслушав стороны, суд пришёл к выводу о возможности продолжения рассмотрения, отметив, что соответствующая правовая позиция уже неоднократно высказывалась ранее, а отсутствие потерпевшего или его представителя не препятствует судебному разбирательству.

В то же время эксперты мониторинговой миссии обратили внимание, что неявка потерпевшей стороны в данном производстве носит системный характер и фиксировалась на нескольких предыдущих заседаниях. По их мнению, в таких условиях особое значение приобретает проверка надлежащего уведомления участников процесса и причин их повторного отсутствия, поскольку формальный подход к этим вопросам может влиять на восприятие справедливости судебного разбирательства.

Ещё одной проблемой заседания стал вопрос вызова свидетеля, заявленного стороной защиты. Однако суд сообщил, что направленные повестки не были получены адресатом.

Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR обратили внимание на необходимость обеспечения реальной возможности допроса свидетелей, на вызове которых настаивает сторона защиты. По их мнению, это является одним из ключевых элементов принципов состязательности и равенства сторон в уголовном процессе.

В частности, эксперты сослались на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой стороне защиты должна быть гарантирована реальная возможность представить свою позицию в условиях, не ставящих её в менее выгодное положение по сравнению со стороной обвинения (Ezeoke v. The United Kingdom, п. 51). При этом подчёркивается, что важно не только формальное удовлетворение ходатайств о вызове свидетелей, но и реальное принятие судом и сторонами мер для обеспечения их явки в разумные сроки.

Также эксперты сослались на подход ЕСПЧ по делу Khachapuridze and Khachidze v. Georgia (пп. 94–99), согласно которому, если сторона защиты настаивает на допросе свидетеля, показания которого могут быть важны для дела, суд должен надлежащим образом рассмотреть такое ходатайство и при отсутствии веских оснований для отказа обеспечить возможность его допроса.

В рамках данного заседания суд, как отмечают эксперты, не ограничился констатацией факта неполучения повесток, а согласился на дополнительные меры для надлежащего вызова свидетеля. При этом были учтены как позиция защиты, так и информация от прокурора.

По мнению мониторинговой миссии, такой подход в целом соответствует стандартам справедливого судебного разбирательства и направлен на обеспечение реальной возможности реализации прав стороны защиты.

По состоянию на момент мониторинга эксперты не зафиксировали признаков нарушения права на справедливый суд. В то же время дальнейшее развитие процесса, в частности эффективность мер по обеспечению явки свидетеля и возможности его допроса, будет иметь значение для оценки соблюдения принципа состязательности в деле.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что 30 марта 2023 года НАБУ и САП сообщили судье Печерского районного суда г. Киева о подозрении в злоупотреблении властью и внесении в судебное решение заведомо недостоверных сведений. Действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог). 4 апреля Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства САП о временном отстранении судьи Печерского районного суда Киева от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

ВАКС применил к судье Печерского райсуда Киева, являющейся подозреваемой по делу о злоупотреблении властью, меру пресечения в виде залога в размере более 805 тысяч гривен. При этом прокурор просил суд избрать более строгую меру пресечения — залог в 4 миллиона гривен либо содержание под стражей сроком на 60 суток.

