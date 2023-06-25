Федеральный суд США приговорил хакера О'Коннера к пяти годам заключения

Британского хакера приговорили к пяти годам тюрьмы за масштабный излом Twitter-аккаунтов в 2020 году.

Источник фото: Jeff Chiu / AP

Федеральный суд США приговорил хакера Джозефа Джеймса О'Коннера к пяти годам заключения.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на решение суда.

Гражданин Великобритании ОʼКоннор известен под ником «PlugwalkJoe признал себя виновным в деле о самом большом изломе аккаунтов в Twitter в 2020 году.

Речь идет о 130 аккаунтах, в частности страницы Илона Маска, Барака Обамы и рэпера Канье Веста.

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