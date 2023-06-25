Федеральный суд США приговорил хакера О'Коннера к пяти годам заключения

Федеральный суд США приговорил хакера Джозефа Джеймса О'Коннера к пяти годам заключения.
Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на решение суда.
Гражданин Великобритании ОʼКоннор известен под ником «PlugwalkJoe признал себя виновным в деле о самом большом изломе аккаунтов в Twitter в 2020 году.
Речь идет о 130 аккаунтах, в частности страницы Илона Маска, Барака Обамы и рэпера Канье Веста.
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