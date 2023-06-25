Федеральний суд США засудив хакера О’Коннера до пʼяти років увʼязнення

Британського хакера засудили до пʼяти років вʼязниці за масштабний злам Twitter-акаунтів у 2020 році.

Джерело фото: Jeff Chiu / AP

Федеральний суд США засудив хакера Джозефа Джеймса О’Коннера до пʼяти років увʼязнення.

Про це пише «Бабель» з посиланням на рішення суду.

Громадянин Великої Британії ОʼКоннор відомий під ніком «PlugwalkJoe визнав себе винним у справі про найбільший злам акаунтів у Twitter у 2020 році.

Йдеться про 130 облікових записів, зокрема сторінки Ілона Маска, Барака Обами і репера Каньє Веста.

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