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Председатель ВККС созвал собрание представителей общественных объединений

08:58, 5 июля 2023
Для участия в собрании общественным объединением до 20 июля следует подать свои документы.
Председатель ВККС созвал собрание представителей общественных объединений
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что согласно части десятой статьи 87 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (далее – Закон) Председателем Комиссии созывается собрание представителей общественных объединений. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

 «Частиною тринадцятою статті 87 Закону встановлено, що для участі у зборах громадські об’єднання у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів представників громадських об’єднань (тобто до 20 липня 2023 року включно) подають:

заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;

копію статуту та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копії звітів за результатами виконання проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);

рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проєкту міжнародної технічної допомоги;

копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського об’єднання;

біографічну довідку представника громадського об’єднання;

біографічну довідку кандидата (кандидатів) до складу Громадської ради доброчесності, якого (яких) висуває громадське об’єднання, а також мотиваційний лист кандидата та декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно такого кандидата за його підписом.

Частиною чотирнадцятою статті 87 Закону передбачено, що питання про відповідність громадського об’єднання вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.

Згідно з частиною п’ятнадцятою статті 87 Закону перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань, копії поданих ними документів, а також перелік кандидатів до складу Громадської ради доброчесності буде оприлюднено на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до частини шістнадцятої статті 87 Закону час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань визначаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Представникам громадських об’єднань надсилатимуться відповідні запрошення для участі у зборах.

Повідомлення про час і місце зборів представників громадських об’єднань не пізніше ніж за десять днів до їх проведення буде розміщене на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Довідково: Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.

Згідно з частиною другою статті 87 Закону ГРД складається з двадцяти членів.

Членами Громадської ради доброчесності можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є знаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають бездоганну професійну репутацію та відповідають критеріям політичної нейтральності та доброчесності», - сказано в сообщении.

 

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