Отбор на должность заместителя председателя ГСА по цифровому развитию: документы подали 15 человек

В ВСП поступили документы от 15 кандидатов на должность заместителя председателя ГСА Украины, ответственного за вопросы цифрового развития.

Как ранее сообщалось, Высший совет правосудия 19 октября объявил отбор на вакантную должность заместителя председателя Государственной судебной администрации по цифровому развитию, цифровой трансформации и цифровизации.

Прием документов кандидатов завершился 10 ноября 2023 года.

В секретариат ВСП поступили документы от 15 кандидатов на должность заместителя Председателя ГСА Украины. Они переданы на рассмотрение постоянной комиссии Высшего совета правосудия по вопросам Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которая предоставит Высшему совету правосудия предложения по кандидатурам для назначения на указанную вакантную должность, передает официальный сайт ВСП.

Документы подали:

Бабич Богдан Юрьевич

Билаш Алексей Алексеевич

Богданович Андрей Яковлевич

Герасим Мартын Игоревич

Дударь Анатолий Андреевич

Эрл Ростислав Тарасович

Колядинцев Михаил Анатольевич

Костенко Татьяна Викторовна

Лукьянов Дмитрий Александрович

Марченко Татьяна Ивановна

Масштабей Сергей Валентинович

Сапельников Леонид Витальевич

Селецкий Артур Николаевич

Тертичный Олег Сергеевич

Шевченко Константин Валерьевич

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