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  1. Суд інфо

Добір на посаду заступника голови ДСА з питань цифрового розвитку: документи подали 15 осіб

12:40, 17 листопада 2023
До ВРП надійшли документи від 15 кандидатів на посаду заступника голови ДСА України, відповідального за питання цифрового розвитку.
Добір на посаду заступника голови ДСА з питань цифрового розвитку: документи подали 15 осіб
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Як раніше повідомлялося, Вища рада правосуддя 19 жовтня оголосила добір на вакантну посаду заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації.

Прийом документів кандидатів завершився 10 листопада 2023 року.

До секретаріату ВРП надійшли документи від 15 кандидатів на посаду заступника Голови ДСА України. Вони передані на розгляд постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка надасть  Вищій раді правосуддя пропозиції щодо кандидатур для призначення на вказану вакантну посаду, передає офіційний сайт ВРП.

Документи подали:

Бабіч Богдан Юрійович

Білаш Олексій Олексійович

Богданович Андрій Якович

Герасим Мартин Ігорович

Дудар Анатолій Андрійович

Ерл Ростислав Тарасович

Колядінцев Михайло Анатолійович

Костенко Тетяна Вікторівна

Лук’янов Дмитро Олександрович

Марченко Тетяна Іванівна

Маштабей Сергій Валентинович

Сапельников Леонід Віталійович

Селецький Артур Миколайович

Тертичний Олег Сергійович

Шевченко Костянтин Валерійович

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