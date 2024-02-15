Обнародован регламент комиссии по проведению конкурса на должности в службе дисциплинарных инспекторов

Регламент визначає повноваження конкурсної комісії та її членів, Голови та заступника Голови конкурсної комісії, порядок організації та проведення засідань.

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Высший совет правосудия на официальном сайте обнародовал регламент работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должностей руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.

Документ регулирует порядок работы конкурсной комиссии и направлен на реализацию полномочий, определенных Законом Украины «О Высшем совете правосудия».

Зокрема, Регламент визначає повноваження конкурсної комісії та її членів, Голови та заступника Голови конкурсної комісії, порядок організації та проведення засідань.

Також регламентовано утворення Робочої групи конкурсної комісії з метою організаційного та технічного забезпечення здійснення її повноважень.

Регламент определяет полномочия конкурсной комиссии и ее членов, Председателя и заместителя Председателя конкурсной комиссии, порядок организации и проведения заседаний.

Также регламентировано образование Рабочей группы конкурсной комиссии с целью организационного и технического обеспечения ее полномочий.

Ранее мы сообщали о том, чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП.

Напомним, что соответствующая Конкурсная комиссия была создана Высшим советом правосудия 7 декабря 2023 года. В ее состав вошли три члена ВСП, а также три иностранных эксперта.

Добавим, на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 7 кандидатов.

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