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Оприлюднено регламент комісії для проведення конкурсу на посади у службі дисциплінарних інспекторів

11:06, 15 лютого 2024
Регламент визначає повноваження конкурсної комісії та її членів, Голови та заступника Голови конкурсної комісії, порядок організації та проведення засідань.
Оприлюднено регламент комісії для проведення конкурсу на посади у службі дисциплінарних інспекторів
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Вища рада правосуддя на офіційному сайті оприлюднила регламент роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.

Документ регулює порядок роботи конкурсної комісії та спрямований на реалізацію повноважень, визначених Законом України «Про Вищу раду правосуддя».

Зокрема, Регламент визначає повноваження конкурсної комісії та її членів, Голови та заступника Голови конкурсної комісії, порядок організації та проведення засідань.

Також регламентовано утворення Робочої групи конкурсної комісії з метою організаційного та технічного забезпечення здійснення її повноважень.

Раніше ми писали про те, чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП.

Нагадаємо, що відповідна Конкурсна комісія була утворена Вищою радою правосуддя 7 грудня 2023 року. У її склад увійшли троє членів ВРП, а також троє іноземних експертів. 

Додамо, на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 7 кандидатів.

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