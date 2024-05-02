ВСП внесет Президенту представление о назначении 6 судей в местные суды: список

Президенту Украины Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении шести судей на должности в местные суды.

В четверг, 2 мая, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении шести судей на должности в местные суды, а именно:

Дударь Елены Владимировны – на должность судьи Бориславского городского суда Львовской области;

Мрака Сергея Викторовича – на должность судьи Бердичевского горрайонного суда Житомирской области;

Кравчук Валентины Николаевны – на должность судьи Пидгаецкого районного суда Тернопольской области;

Печеного Евгения Владимировича – на должность судьи Хмельницкого окружного административного суда;

Кравченко Юрия Викторовича – на должность судьи Святошинского районного суда города Киева;

Сапунцова Вадима Дмитриевича – на должность судьи Заводского районного суда города Запорожья.

Указывается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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