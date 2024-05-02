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ВРП внесе Президенту подання про призначення 6 суддів до місцевих судів: список

13:23, 2 травня 2024
Президенту України Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення шести суддів на посади до місцевих судів.
ВРП внесе Президенту подання про призначення 6 суддів до місцевих судів: список
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У четвер, 2 травня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення шістьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Дудар Олени Володимирівни – на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області;

Морока Сергія Вікторовича – на посаду судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;

Кравчук Валентини Миколаївни – на посаду судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області;

Печеного Євгена Володимировича – на посаду судді  Хмельницького окружного адміністративного суду;

Кравченка Юрія Вікторовича – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва;

Сапунцова Вадима Дмитровича – на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя.

Вказується, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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