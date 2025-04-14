ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда

Судья, который хочет быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

7 мая в 10:00:

в Красноградский районный суд Харьковской области — 2 судьи;

в Приморский районный суд города Одессы — 2 судьи;

в Терновский городской суд Днепропетровской области — 1 судья.

14 мая в 10:00:

в Ленинский районный суд города Николаева — 3 судьи.

Рассмотрение вопросов будет происходить в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме, к которому необходимо приложить свои документы.

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