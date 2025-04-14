ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в 4 суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:
7 мая в 10:00:
в Красноградский районный суд Харьковской области — 2 судьи;
в Приморский районный суд города Одессы — 2 судьи;
в Терновский городской суд Днепропетровской области — 1 судья.
14 мая в 10:00:
в Ленинский районный суд города Николаева — 3 судьи.
Рассмотрение вопросов будет происходить в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в установленной форме, к которому необходимо приложить свои документы.
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