ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
7 травня о 10:00:
до Красноградського районного суду Харківської області – 2 суддів;
до Приморського районного суду міста Одеси – 2 суддів;
до Тернівського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді.
14 травня о 10:00:
до Ленінського районного суду міста Миколаєва – 3 суддів.
Розгляд питань відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.
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