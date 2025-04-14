ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

7 травня о 10:00:

до Красноградського районного суду Харківської області – 2 суддів;

до Приморського районного суду міста Одеси – 2 суддів;

до Тернівського міського суду Дніпропетровської області – 1 судді.

14 травня о 10:00:

до Ленінського районного суду міста Миколаєва – 3 суддів.

Розгляд питань відбуватиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

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