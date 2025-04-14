Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що переговори обов'язково відбудуться, і вони будуть проходити в різних форматах — як трьохсторонніх, так і двосторонніх.

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, що країна знайде дипломатичне вирішення війни, а в майбутньому будуть використовуватись різні формати переговорів.

"Безумовно будуть перемовини. Безумовно вони будуть різні. І тристоронні, і двосторонні, різні формати. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться", — сказав Зеленський в інтерв'ю для CBS News.

Президент наголосив, що Україна не визнаватиме свої тимчасово окуповані території російськими.

"Вони (росіяни - ред) будуть тиснути на нас через США і через деяких партнерів. Вони хочуть, щоб ми це визнали. Ми цього не зробимо", — зазначив Володимир Зеленський.

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