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Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, — Зеленский

12:19, 14 апреля 2025
Владимир Зеленский отметил, что переговоры обязательно состоятся, и они будут проходить в разных форматах как трехсторонних, так и двусторонних.
Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страна найдет дипломатическое решение войны, а в будущем будут использоваться разные форматы переговоров.

"Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разные. И трехсторонние, и двусторонние, разные форматы. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все. И это понятна ситуация на сегодня. И поэтому дипломатически эта война закончится", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не будет признавать свои временно оккупированные территории российскими.

"Они (россияне – ред) будут давить на нас через США и через некоторых партнеров. Они хотят, чтобы мы это признали. Мы этого не сделаем", - отметил Владимир Зеленский.

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война Владимир Зеленский

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