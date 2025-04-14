В Киеве зафиксирован рекорд самой низкой минимальной температуры воздуха

В столице был побит температурный рекорд 1954 года.

Фото: facebook.com/CGO.Official

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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев 11 апреля в столице был зафиксирован рекорд самой низкой минимальной температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе обсерватории

Отмечается, что термометры показали минус 4,1°C, что на 0,2°C ниже предыдущего рекордного показателя для этой даты 1954 года.

Напомним, март за первую половину месяца установил 15 температурных рекордов в столице.

Добавим, уже с 15 апреля ожидается потепление до +18-20 по всей Украине.

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