У Києві зафіксовали рекорд найнижчої мінімальної температури повітря

У столиці було побито температурний рекорд 1954 року.

Фото: facebook.com/CGO.Official

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Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 11 квітня у столиці був зафіксований рекорд найнижчої мінімальної температури повітря. Про це повідомили у пресслужбі обсерваторії.

Зазначається, що термометри показали мінус 4,1°С, що на 0,2°С нижче попереднього рекордного показника для цієї дати 1954 року.

Нагадаємо, березень за першу половину місяцю встановив 15 температурних рекордів у столиці.

Додамо, вже з 15 квітня очікується потепління до +18-20° по всій Україні.

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