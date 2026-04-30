Апелляционные суды пополнятся: ВСП определил двух кандидатов и обратился к Президенту
Высший совет правосудия внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в апелляционные суды.
В частности, ВСП принял решение о внесении представлений о назначении двух судей на должности в апелляционные суды, а именно:
Николенко Михаила Александровича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Ясиновского Ивана Григорьевича — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда.
Добавим, что Высший совет правосудия уволил судей Днепровского и Черниговского апелляционных судов.
Отметим, что в течение первого квартала 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к дисциплинарной ответственности 24 судей.
В то же время в отношении 12 судей Дисциплинарные палаты ВСП приняли решение о внесении представления об их увольнении.
Напомним, что за три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки.
Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.