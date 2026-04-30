Апелляционные суды пополнятся: ВСП определил двух кандидатов и обратился к Президенту

Кандидаты определены для Центрального апелляционного хозяйственного и Шестого апелляционного административного судов.

Высший совет правосудия внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в апелляционные суды.

В частности, ВСП принял решение о внесении представлений о назначении двух судей на должности в апелляционные суды, а именно:

Николенко Михаила Александровича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Ясиновского Ивана Григорьевича — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда.

Добавим, что Высший совет правосудия уволил судей Днепровского и Черниговского апелляционных судов.

Отметим, что в течение первого квартала 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к дисциплинарной ответственности 24 судей.

В то же время в отношении 12 судей Дисциплинарные палаты ВСП приняли решение о внесении представления об их увольнении.

Напомним, что за три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки.

Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

