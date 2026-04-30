Апеляційні суди поповняться: ВРП визначила двох кандидатів і звернулась до Президента

Кандидатів визначено для Центрального апеляційного господарського і Шостого апеляційного адміністративного судів.

Вища рада правосуддя внесе Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів до апеляційних судів.

Зокрема, ВРП ухвалила рішення про внесення подань про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Ніколенка Михайла Олександровича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Ясиновського Івана Григоровича – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Додамо, що Вища рада правосуддя звільнила суддів Дніпровського та Чернігівського апеляційних судів.

Зазначимо, що упродовж першого кварталу 2026 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя притягнули до дисциплінарної відповідальності 24 суддів.

Водночас щодо 12 суддів Дисциплінарні палати ВРП ухвалили рішення про внесення подання про їх звільнення.

Нагадаємо, що за три місяці в Україні звільнили 41 суддю: більшість — у відставку, п’ять — за проступки.

Щодо призначень, то упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

