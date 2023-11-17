Верховный Суд опубликовал очередной обзор практики ЕСПЧ за август-сентябрь 2023 года

В обзоре говорится о деле YÜKSEL YALÇINKAYA v. Türkiye и VLASENKO v. Ukraine.

Верховный Суд подготовил обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в течение августа - сентября 2023 года.

В этом издании содержатся, в частности, такие решения.

26 сентября 2023 года Большая Палата ЕСПЧ рассмотрела дело YÜKSEL YALÇINKAYA v. Türkiye (№ 15669/20). Это дело касалось осужденного в уголовном производстве бывшего учителя за членство в вооруженной террористической организации, которую власти Турции считали причастной к попытке государственного переворота 15 июля 2016 года. Такая причастность была инкриминирована в решающей степени, учитывая сам лишь факт использования осужденным мобильного приложения для обмена сообщениями ByLock, которое якобы использовали только члены этой террористической организации.

ЕСПЧ констатировал в этом деле нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливый суд) из-за несправедливости уголовного производства в отношении заявителя, ведь он не имел возможности оспорить доказательства и отрицать их использование; ст. 7 Конвенции (никакого наказания без закона) - в связи с широким толкованием закона в том, что использование мобильного приложения ByLock является равноценным сознательному и добровольному членству в террористической организации, без выяснения других обстоятельств дела, в частности наличия всех элементов состава правонарушения, и ст. 11 Конвенции (свобода собраний и объединения) - из-за невыяснения судами того, было ли членство заявителя в профсоюзе и ассоциации учителей таким, что связано с призывом к насилию или отрицанием основ демократического общества. ЕСПЧ отметил и необходимость государства-ответчика решить системную проблему в подходе судов к использованию мобильного приложения ByLock и отметил наличие на рассмотрении ЕСПЧ примерно 8000 подобных заявлений.

В деле VLASENKO v. Ukraine (№ 46427/19) ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу заявительницы по ст. 8 Конвенции, в которой она утверждала, что суды незаконно и произвольно приняли решение об определении места жительства ее несовершеннолетних детей вместе с их отцом. В целом ЕСПЧ отметил, что суды основывали свои решения на всестороннем анализе всех соответствующих аспектов спора и на доказательствах, которые содержали отчеты психологов, специализированных служб, органов власти и школы, в которой учились дети, а также аргументы обеих сторон. Вывод национальных судов о том, что проживание детей с отцом было необходимо для их общего развития, не был явно необоснованным или произвольным и, как видно из решения, основывался на веских основаниях, касающихся преимущественно сообщений о достаточно ограниченной внеклассной деятельности детей и препятствования заявительницей участия отца детей в их воспитании. Кроме того, ЕСПЧ отметил, что решениями судов не было существенно ограничено заявительницу в ее отношениях с детьми, а также не было ограничено ее прав доступа к детям или родительских прав. Поэтому признаков нарушения ст. 8 Конвенции в деле заявительницы не было.

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