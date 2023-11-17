Избран председатель Дзержинского районного суда города Харькова

На собрании судей Дзержинского районного суда города Харькова, состоявшемся 16 ноября 2023 года, был избран на административную должность новый председатель суда. По результатам тайного голосования, где учитывались мнения всех судей, работающих в этом суде, на должность председателя Дзержинского районного суда города Харькова избрали судью Цвирюка Дениса Васильевича. Об этом пишет Судебная власть Украины.
Денис Цвирюк назначен председателем суда на трехмесячный срок, в соответствии с требованиями Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Председатель суда избирается на должность на срок не более трех лет, но не может превышать срок полномочий судьи.
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