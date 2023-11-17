Обрано голову Дзержинського районного суду міста Харкова

Суд очолив Денис Цвірюк.

На зборах суддів Дзержинського районного суду міста Харкова, що відбулися 16 листопада 2023 року, було обрано на адміністративну посаду нового голову суду. За результатами таємного голосування, де враховувалися думки всіх суддів, які працюють у цьому суді, на посаду голови Дзержинського районного суду міста Харкова обрали суддю Цвірюка Дениса Васильовича. Про це пише Судова влада України.

Денис Цвірюк призначений головою суду на тримісячний строк, відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Голова суду обирається на посаду на термін не більше трьох років, але не може перевищувати строк повноважень судді.

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