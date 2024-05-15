Реализация права на отсрочку от призыва и условия увольнения военного со службы: обзор практики КАС ВС

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда судебных палат и коллегий судей Кассационного административного суда, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров.

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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за апрель 2024 года.

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда судебных палат и коллегий судей Кассационного административного суда, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

налогообложение НДС хозяйственных операций по продаже производителями продукции по цене ниже производственной себестоимости;

отказа в принятии уточняющего расчета в налоговую декларацию, поданного с превышением общего срока давности согласно НК Украины;

незаконности штрафа за нарушение законодательства о труде, наложенного на филиал предприятия;

определение размеров государственной социальной помощи на ребенка с инвалидностью и надбавки по уходу за ребенком с инвалидностью до 18 лет и разную правовую природу этих социальных выплат;

противоправности ограничения подзаконным нормативно-правовым актом права членов семьи застрахованного лица, погибшего на производстве, на получение единовременной помощи семье потерпевшего;

урегулирование процесса прохождения публичной службы в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против Украины;

реализации лицом права на отсрочку от призыва;

условий увольнения военнослужащего из службы в условиях военного положения;

срока увольнения после подачи работником заявления об уходе с занимаемой должности.

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