Реалізація права на відстрочку від призову та умови звільнення військового зі служби: огляд практики КАС ВС

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду судових палат і колегій суддів Касаційного адміністративного суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів.

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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за квітень 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду судових палат і колегій суддів Касаційного адміністративного суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

оподаткування ПДВ господарських операцій з продажу виробниками продукції за ціною, нижчою за виробничу собівартість;

відмови в прийнятті уточнюючого розрахунку до податкової декларації, поданого з перевищенням загального строку давності згідно з ПК України;

незаконності штрафу за порушення законодавства про працю, накладеного на філію підприємства;

визначення розмірів державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю та надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років і різну правову природу цих соціальних виплат;

протиправності обмеження підзаконним нормативно-правовим актом права членів сім’ї застрахованої особи, що загинула на виробництві, на отримання одноразової допомоги сім’ї потерпілого;

врегулювання процесу проходження публічної служби в умовах триваючої збройної агресії проти України;

реалізації особою права на відстрочку від призову;

умов звільнення військовослужбовця зі служби в умовах воєнного стану;

строку звільнення після подання працівником заяви про звільнення із займаної посади.

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