Суд назначил наказание военному, который избил мужчину, но впоследствии раскаялся

На почве внезапно возникших неприязненных отношений военный избил жителя Хмельницкого.

В Хмельницком судили военного, избившего гражданского на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Молодой человек, мобилизованный год назад и несший службу в артиллерийском взводе одной из воинских частей, стал фигурантом уголовного производства, возбужденного по обвинению в нанесении умышленных легких телесных повреждений человеку, согласно ч.1 ст. 125 УК Украины.

Инцидент произошел 1 марта текущего года рядом с подъездом одного из жилых домов по Проспекту Мира в Хмельницком. Около полуночи солдат из-за внезапного конфликта руками и ногами избил своего собеседника. Эксперты зафиксировали у потерпевшего повреждения в виде: подкожных кровоизлияний глаза, лица, шеи, рук и бедра и отнесли их к легким телесным, не вызывающим кратковременного расстройства здоровья.

Обвиняемый подал в суд заявление, о безоговорочном признании своей виновности согласился с установленными досудебным расследованием обстоятельствами и дал согласие на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном производстве без его участия.

Суд учел все обстоятельства дела, в частности то, что молодой человек на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется отрицательно. Кроме того, принял во внимание отсутствие претензий со стороны потерпевшего. Как смягчающие наказание обстоятельства суд признал искреннее раскаяние в совершенном и активном содействии в раскрытии уголовного проступка.

Назначенное наказание – штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен, в доход государства. На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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