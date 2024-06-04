Суд призначив покарання військовому, який побив чоловіка, але згодом розкаявся

На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин військовий побив жителя Хмельницького.

У Хмельницькому судили військового, який побив цивільного на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

Молодий чоловік, який був мобілізований рік тому і ніс службу в артилерійському взводі однієї з військових частин став фігурантом кримінального провадження, порушеного за звинуваченням в нанесені умисних легких тілесних ушкоджень людині, згідно з ч.1 ст. 125 КК України.

Інцидент стався 1 березня поточного року поруч із під’їздом одного із житлових будинків на Проспекті Миру в Хмельницькому. Близько опівночі солдат через раптовий конфлікт руками й ногами відгамселив свого співрозмовника. Експерти зафіксували в потерпілого ушкодження у вигляді: підшкірних крововиливів ока, обличчя, шиї, рук і стегна та віднесли їх до легких тілесних, що не спричиняють короткочасного розладу здоров’я.

Обвинувачений подав до суду заяву, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості погодився із встановленими досудовим розслідуванням обставинами та надав згоду на розгляд обвинувального акту в спрощеному провадженні без його участі.

Суд врахував всі обставини справи, зокрема те, що молодик на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується негативно. Окрім того взяв до уваги відсутність претензій з боку потерпілого. Як пом`якшуючі покарання обставини суд визнав щире каяття у вчиненому й активне сприяння у розкритті кримінального проступку.

Призначене покарання – штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень, в дохід держави. На вирок може бути подана апеляційна скарга.