Виновнику смертельного ДТП, который сам получил инвалидность, просили назначить более суровое наказание и возместить миллион вдове погибшего: что решил суд

Водитель грузовика пересек сплошную линию дорожной разметки и, выехав на встречную полосу, столкнулся с бусом, водитель которого погиб на месте.

Ровенский апелляционный суд оставил в силе приговор относительно осужденного в совершении смертельного ДТП. Виновник аварии получил тяжелые телесные повреждения и полгода находился без сознания, а состояние его здоровья нуждается в постоянных лечебно-реабилитационных мероприятиях в связи с инвалидностью, сообщает пресс-служба суда.

Смертельная авария, стоившая 24-летнему водителю автомобиля «Mercedes Benz Sprinter» жизни, а водителю «Iveko» — потери здоровья, произошла ночью 29 ноября 2019 года в селе Подлужье Дубенского района.

Водитель грузовика пересек сплошную линию дорожной разметки и, выехав на встречную полосу, столкнулся лоб в лоб с бусом, водитель которого от полученных травм погиб на месте происшествия и его тело из изуродованного транспортного средства деблокировали спасатели.

Виновник аварии полностью признал вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также осужденный согласился с суммой возмещения причиненного материального ущерба, заявленной в гражданском иске, и частично признал заявленный иск о возмещении морального неимущественного вреда.

Местный суд 26 мая 2021 года назначил приговор в этом уголовном производстве, признав фигуранта виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

На основании ст. 75 этого же Кодекса осужденный освобожден от отбывания наказания с испытанием и установлен испытательный срок испытания сроком на три года.

Кроме того, местный суд взыскал со страховщика в пользу супруги покойного 50 тысяч гривен морального вреда и 150 000 гривен его малолетней дочери в связи с потерей кормильца.

Суд обязал осужденного платить в пользу супруги покойного, действующей в интересах их дочери, вред, причиненный смертью ее отца, в размере 3 670 гривен ежемесячно, до достижения 18 лет, а в случае продолжения обучения (учащегося, студента) до его окончания , но не более чем до достижения им 23 лет, и такую ​​же сумму в пользу вдовы ежемесячно, до достижения ребенком 14 лет.

Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей моральный ущерб в размере 450 тысяч гривен.

На приговор местного суда в Ровенский апелляционный суд поступило три апелляционных жалоб. Прокурор и представитель потерпевшей просили суд отменить обжалуемый приговор и вынести новый, которым назначить осужденному реальный срок наказания сроком на 5 лет. Кроме того, вдова настаивала на удовлетворении заявленного ею гражданского иска о возмещении причиненного преступлением морального ущерба в размере одного миллиона гривен.

Страховая компания в апелляционной жалобе просила отменить приговор по части взыскания страховых выплат в пользу потерпевшей и ее дочери, а также владельца автомобиля «Mercedes Benz Sprinter», по безосновательности и необоснованности,

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел, изучив материалы дела, заслушав участников судебного разбирательства, а также приняв во внимание состояние здоровья, которое уходилось, необходимость в постоянном лечении, пришел к выводу об отклонении апелляционных жалоб и оставлении приговора без изменений.

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