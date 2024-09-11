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Винуватцю смертельної ДТП, який сам отримав інвалідність, просили призначили суворіше покарання і відшкодувати мільйон вдові загиблого: що вирішив суд

16:38, 11 вересня 2024
Водій вантажівки перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся із бусом, водій якого загинув на місці.
Винуватцю смертельної ДТП, який сам отримав інвалідність, просили призначили суворіше покарання і відшкодувати мільйон вдові загиблого: що вирішив суд
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Рівненський апеляційний суд залишив без змін вирок щодо засудженого у вчиненні смертельної ДТП.  Винуватець аварії отримав тяжкі тілесні ушкодження й пів року перебував без свідомості, а стан його здоров’я потребує постійних лікувально-реабілітаційних заходів у зв’язку з інвалідністю, повідомляє пресслужба суду. 

Смертельне зіткнення, яке коштувало 24-річному водієві автомобіля «Mercedes Benz Sprinter» життя, а керманичу «Iveko» — втрати здоров’я, сталося вночі 29 листопада 2019 року в селі Підлужжя Дубенського району.

Водій вантажівки перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся лоб у лоб із бусом, водій якого від отриманих травм загинув на місці події і його тіло з понівеченого транспортного засобу деблокували рятувальники.

Винуватець аварії повністю визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також засуджений погодився із сумою відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, заявленою у цивільному позові, та частково визнав заявлений позов про відшкодування моральної немайнової шкоди.

Місцевий суд 26 травня 2021 року проголосив вирок у цьому кримінальному провадженні, визнавши Антона С. винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

На підставі ст. 75 цього ж Кодексу засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням та встановлено іспитовий термін випробування строком на три роки.

Крім того, місцевий суд стягнув зі страховика на користь дружини покійного 50 тисяч гривень моральної шкоди та 150 000 гривень його малолітній доньці у зв’язку із втратою годувальника.

Суд зобов’язав засудженого сплачувати на користь дружини покійного, яка діє в інтересах їхньої доньки, шкоду, завдану смертю її батька, в розмірі 3 670 гривень щомісячно, до досягнення 18 років, а у разі продовження навчання (учню, студенту) до його закінчення, але не більше як до досягнення нею 23 років, та таку ж суму на користь вдови щомісячно, до досягнення дитиною 14 років.

Також суд стягнув із засудженого на користь потерпілої моральну шкоду в розмірі 450 тисяч гривень.

На вирок місцевого суду до Рівненського апеляційного суду надійшло три апеляційні скарги. Прокурор та представник потерпілої просили суд скасувати оскаржуваний вирок та ухвалити новий, яким призначити засудженому реальний строк покарання строком на 5 років. Крім того, вдова наполягала на задоволенні заявленого нею цивільного позову про відшкодування  заподіяної злочином моральної шкоди у розмірі одного мільйона гривень.

Страхова компанія в апеляційній скарзі просила скасувати вирок в частині стягнення страхових виплат на користь потерпілої та її доньки, а також власника автомобіля «Mercedes Benz Sprinter», за безпідставністю та необґрунтованістю,

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, вивчивши матеріали справи, заслухавши учасників судового розгляду,  а також взявши до уваги стан здоров’я 27-річного засудженого, який погіршився й потребує постійного лікування та реабілітації, прийшов до висновку про відхилення апеляційних скарг та залишення вироку суду попередньої інстанції без змін.

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