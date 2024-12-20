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БП ВС высказалась о сроке обращения иностранца в суд с иском об обжаловании указа Президента о применении санкций

16:10, 20 декабря 2024
Для обращения в административный суд за защитой прав, свобод и интересов установлен 6-месячный срок, который начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать об их нарушении.
БП ВС высказалась о сроке обращения иностранца в суд с иском об обжаловании указа Президента о применении санкций
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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию БП ВС относительно срока обращения иностранца в суд с иском об обжаловании указа Президента Украины о применении персональных экономических или других ограничительных мер (санкций).

Так, ВП ВС вказала, що для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється 6-місячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 122 КАС).

Якщо заяву не буде подано в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву (ч. 2 ст. 123 КАС).

Норми КАС не дають визначення поважних причин пропуску строку звернення до адміністративного суду. Вочевидь такими є обставини, які: 

- унеможливлюють або ускладнюють можливість вчинення особою процесуальних дій щодо звернення з позовною заявою у визначений законом строк; 

- є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що звернулась з адміністративним позовом; 

- або пов`язані з дійсно істотними перешкодами чи труднощами, що унеможливили своєчасне звернення до суду. Обставини такого роду, якщо на них посилається особа, повинні бути підтверджені відповідними доказами.

Враховуючи правову природу Указу про застосування персональних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій) як індивідуально-правового акта (Указ стосується прав (інтересів) визначених у ньому осіб, а його дія вичерпується його виконанням та має визначений строк, що відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 4 КАС є ознаками індивідуально-правового акта), у правовідносинах щодо звернення до адміністративного суду з позовом про його оскарження (визнання протиправним та скасування) застосовується визначений ч. 2 ст. 122 КАС 6-місячний строк, який у правовідносинах з позивачем обчислюється з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав (інтересів) цим Указом. Іншого законом не встановлено, зокрема й з огляду на те, що позивач є іноземцем.

Таким чином, ВП ВС виснувала, що статус позивача як іноземця не надає йому переваг ні щодо порядку інформування про застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), ані щодо визначення початку перебігу строку на оскарження до адміністративного суду акта про їх застосування.

Ознайомитись з постановою ВП ВС №990/236/24 від 14.11.2024 року можна за посиланням.

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