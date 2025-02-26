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КАС ВС высказался по поводу права на обжалование в порядке административного судопроизводства акта проведения расследования несчастного случая — травмирования военного

19:40, 26 февраля 2025
Потерпевший военнослужащий или члены его семьи, не соглашаясь с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, могут обжаловать их старшему командиру, контролирующему органу или в судебном порядке.
КАС ВС высказался по поводу права на обжалование в порядке административного судопроизводства акта проведения расследования несчастного случая — травмирования военного
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Пятый апелляционный административный суд обнародовал позицию КАС ВАС по поводу права на обжалование в порядке административного судопроизводства акта проведения расследования несчастного случая — травмирования военного.

Так, КАС ВС в постанові від 21.11.2024 року по справі №240/34142/24 вказав що, п. 1 ч.1 ст. 19 КАС України визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до п. 1 Розділу І Інструкції №332 ця Інструкція визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків з військовослужбовцями ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту (у тому числі з відрядженими зі ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту), військовозобов'язаними та резервістами, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (далі - військовослужбовці), отриманих ними професійних захворювань, їх загибелі або смерті зі встановленням зв`язку з виконанням обов`язків військової служби і аварій, що сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту (далі - військові частини).

Відповідно до абз. 2 п. 8 Розділу ІІ Інструкції №322 комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана, зокрема, скласти акт проведення розслідування нещасного випадку за формою НВ-2 та акт про нещасний випадок під час виконання обов`язків військової служби за формою НВ-3 у разі, якщо нещасний випадок (смерть) визнаний комісією з розслідування таким, що пов`язаний з виконанням обов'язків військової служби, і надати їх командиру військової частини на затвердження. Акти підписуються головою комісії та її членами. У разі незгоди зі змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою НВ-2, як його невід`ємну частину.

Відповідно до п. 17 командир військової частини протягом двох робочих днів після закінчення розслідування затверджує акти за формами НВ-2 та НВ-3.

У разі незгоди потерпілого військовослужбовця, або членів його сім`ї, або особи, яка представляє їх інтереси, з висновками комісії з розслідування вони мають право протягом місяця, починаючи з дати отримання акта за формою НВ-2, подати скаргу старшому командирові або до органу, що здійснює контроль за своєчасним і об'єктивним розслідуванням нещасних випадків, чи звернутися до суду у визначений законом строк.

Отже, положеннями п. 17 Розділу ІІ Інструкції №322 чітко передбачено право на оскарження в судовому порядку висновків комісії з розслідування.

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Верховный Суд военные судебная практика КАС ВС

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