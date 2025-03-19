Обновление данных за 1500 долларов — в Хмельницкой области суд оштрафовал секретаря ВЛК за взяточничество

Суд назначил женщине 68 тысяч гривен штрафа

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Хмельнитчине секретаря военно-врачебной комиссии оштрафовали за взяточничество. Приговор по делу № 686/3254/25 вынес Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года медсестре позвонил знакомый, который хотел пройти военно-врачебную комиссию и избежать мобилизации. Поскольку обвиняемая работала секретарём ВВК, она пообещала самостоятельно обновить данные мужчины за вознаграждение в 1500 долларов. 13 ноября 2024 года женщина встретилась со знакомым, который передал ей всю сумму. После этого её задержали.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что за деньги должна была способствовать признанию знакомого годным к службе в ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, охране в тылу и т.д.

Обстоятельством, отягчающим ей наказание, суд признает «совершение преступления с использованием условий военного положения». Вместе с тем женщина впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется положительно, имеет на иждивении двое несовершеннолетних детей, в настоящее время беременна.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 УК Украины, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 68 тысяч гривен.

Решение ещё можно обжаловать в апелляционном суде.