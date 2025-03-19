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Оновлення даних за 1500 доларів — на Хмельниччині суд оштрафував секретарку ВЛК за хабарництво

18:18, 19 березня 2025
Суд призначив жінці 68 тисяч гривень штрафу
Оновлення даних за 1500 доларів — на Хмельниччині суд оштрафував секретарку ВЛК за хабарництво
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Хмельниччині секретарку військово-лікарської комісії оштрафували за хабарництво. Вирок у справі № 686/3254/25 виніс Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

У матеріалах справи вказується, що у листопаді 2024 року до медсестри зателефонував знайомий, який хотів пройти військово-лікарську комісію та не бути мобілізованим. Оскільки обвинувачена працювала секретаркою ВЛК, вона пообіцяла самостійно оновити дані чоловіка за 1500 доларів винагороди. 13 листопада 2024 року жінка зустрілася зі знайомим, який передав їй всю суму. Тоді її і затримали.

Обвинувачена свою провину визнала та розкаялася. Вона пояснила, що за гроші мала посприяти визнанню знайомого придатним до служби у ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, охорони в тилу тощо.

Обставиною, що обтяжує їй покарання, суд визнає «вчинення злочину з використанням умов воєнного стану». Разом з тим жінка вперше притягується до кримінальної відповідальності, характеризується позитивно, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, в даний час є вагітною.

Суд ухвалив визнати жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 тисяч гривень.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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