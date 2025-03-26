Закон о мобилизации не предусматривает отсрочку на основании самостоятельного содержания совершеннолетнего сына, продолжающего обучение — суд

Истец сообщил, что тратит большие средства на содержание сына, который учится за границей, и в случае его мобилизации сын останется без поддержки.

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С заявлением об установлении факта самостоятельного содержания сына, продолжающего обучение, в суд обратился житель Хмельницкой области. Он объяснил, что после развода с женой сам воспитывает сына и полностью его обеспечивает: платит за обучение за границей, финансирует туристические туры и другие нужды. По решению суда с матери взимались алименты на содержание ребенка до его совершеннолетия. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Принимая во внимание эти обстоятельства, заявитель просил суд установить факт, что он самостоятельно удерживает совершеннолетнего сына, без участия матери – это нужно для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении заявления.

Мужчина подал апелляционную жалобу с просьбой отменить решение местного суда и удовлетворить его требование. Указал, что тратит значительные средства на содержание совершеннолетнего сына, который продолжает обучение за границей, и он останется без поддержки, если его, отца, мобилизуют в Вооруженные силы Украины.

Апелляционный суд отметил, что по статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют женщины и мужчины, которые по решению суда самостоятельно воспитывают ребенка, не достигшего 18 лет.

Так как на время обращения заявителя в суд его сын достиг совершеннолетия, то действие нормы об отсрочке от мобилизации на него не распространяется.

«Кроме того, возможный факт призыва или мобилизации заявителя на военную службу не лишает его обязанности и прав на содержание совершеннолетнего сына, который продолжает обучение за границей, поскольку во время прохождения военной службы заявитель будет получать соответствующее денежное довольствие военнослужащего», – добавил апелляционный суд.

Коллегия судей пришла к выводу, что установление факта, о котором просит заявитель, не имеет юридического значения, поскольку от этого факта не зависит возникновение, изменение или прекращение его личных или имущественных прав. Поэтому оставила решение суда первой инстанции по-прежнему, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

С постановлением апелляционного суда по делу №676/4313/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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