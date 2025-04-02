КАС ВС указал на особенности вычисления сроков обращения в суд относительно перерасчета денежного обеспечения военнослужащего

При решении споров о взыскании денежного обеспечения за периоды до и после 19 июля 2022 года необходимо применять разные подходы к вычислению сроков обращения в суд, а также учитывать положения п. 1 гл. XIX «Заключительные положения» КЗоТ Украины — КАС ВС.

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Решая вопрос о применении ст. 233 КЗоТ Украины в части срока обращения в суд с требованиями о взыскании заработной платы (денежного обеспечения) в деле по иску лица к военной части о признании действий и бездействия противоправными, судебная палата по рассмотрению дел, касающихся выборного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан КАС ВС пришла к следующим выводам:

– если имеют место длительные правовые отношения, возникшие во время действия ст. 233 КЗоТ Украины в редакции, которая действовала до 19 июля 2022 года, и были прекращены на момент вступления в силу ст. 233 КЗоТ Украины в редакции Закона Украины от 1 июля 2022 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», то правовое регулирование осуществляется следующим образом: правовые отношения, которые имели место в период до 19 июля 2022 года, подлежат правовому регулированию согласно положениям ст. 233 КЗоТ Украины в предыдущей редакции; в период с 19 июля 2022 года подлежат применению нормы ст. 233 КЗоТ Украины в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений»;

– с учетом п. 1 гл. XIX «Заключительные положения» КЗоТ Украины и постановления Кабинета Министров Украины от 27 июня 2023 года № 651, отсчет трехмесячного срока обращения в суд по спорам, определенным ст. 233 КЗоТ Украины, начался 1 июля 2023 года.

Предметом спора в деле от 21 марта 2025 года № 460/21394/23 (производство № К/990/45865/24) является перерасчет денежного обеспечения военнослужащего за период с 1 февраля 2020 года по 30 марта 2023 года. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без рассмотрения, установив, что истец пропустил срок обращения в суд, продолжительность которого, с учетом ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины (в редакции, которая вступила в силу с 19 июля 2022 года), составляет три месяца и исчисляется с даты его увольнения с военной службы.

По результатам рассмотрения дела судебная палата удовлетворила кассационную жалобу частично, постановление апелляционного суда отменено, а дело направлено для продолжения рассмотрения в суд апелляционной инстанции.

В рамках кассационного производства решались вопросы о том, какую редакцию ст. 233 КЗоТ Украины необходимо применять к спорным правоотношениям и с каким событием следует связывать начало течения срока обращения в суд с иском в этой категории споров, в частности, учитывая действие на территории Украины карантина до 30 июня 2023 года.

Спорные правоотношения охватывали временные промежутки как до, так и после внесения изменений в ст. 233 КЗоТ Украины.

Период с 1 февраля 2020 года по 19 июля 2022 года регулируется положениями ст. 233 КЗоТ Украины в редакции до внесения изменений Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений», который определяет право лица на обращение в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы (денежного обеспечения) без ограничения каким-либо сроком. Однако период с 19 июля 2022 года по 30 марта 2023 года регулируется действующей редакцией ст. 233 КЗоТ Украины, которая предусматривает трехмесячный срок обращения в суд с дня получения им письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных ему при увольнении.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», который вступил в силу 2 апреля 2020 года, КЗоТ Украины дополнен гл. XIX «Заключительные положения», в частности п. 1 которой предусматривает продолжение сроков, определенных ст. 233 этого Кодекса, на срок действия карантина. Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июня 2023 года № 651 с 24:00 30 июня 2023 года карантин был отменен.

Тотому, с учетом этих правовых актов, отсчет трехмесячного срока обращения в суд с этим иском начался 1 июля 2023 года и должен был истечь 30 сентября 2023 года.

Таким образом, судебная палата пришла к выводу, что истец, который обратился с иском 11 сентября 2023 года, не пропустил срок для обращения в суд с иском, в том числе в части требований за период с 19 июля 2022 года по 30 марта 2023 года, поэтому апелляционный суд ошибочно сделал вывод о наличии оснований для оставления искового заявления без рассмотрения на основании п. 8 ч. 1 ст. 240 КАС Украины.

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