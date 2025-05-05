Ровенский апелляционный суд признал противорадиационные хранилища государственной собственностью

Регистрация права собственности предпринимателем на укрытие признана незаконной

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Ровенский апелляционный суд подтвердил, что противорадиационные укрытия являются государственной собственностью. Суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную представительницей местного предпринимателя, являвшегося ответчиком по делу. Предприниматель обжаловал решение суда первой инстанции, которым был удовлетворён иск прокуратуры в интересах государства, поданный к регистрационному бюро. Иск касался признания незаконным и отмены решения государственного регистратора о регистрации права собственности на спорные объекты.

Апеллянтка просила отменить обжалуемое решение и принять новое — об отказе в удовлетворении иска, сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Ровенский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных требований, поскольку отчуждение объектов гражданской защиты как на момент возникновения спорных правоотношений, так и в настоящее время — в условиях военного положения, противоречит нормам законодательства и нарушает интересы государства и общества в целом.

Суду известно, что ответчик согласно договору купли-продажи стал собственником целостного имущественного комплекса в Ровно, на территории которого находятся спорные противорадиационные укрытия.

В 2015 году Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил решение местного суда и постановление апелляционного суда о регистрации права собственности ответчика на указанные выше противорадиационные укрытия и указал, что они являются самостоятельными объектами права собственности и не вошли в перечень имущества, переданного по договору купли-продажи целостного имущественного комплекса, заключённого между открытым акционерным обществом и ответчиком по делу.

Поскольку это прецедентно установленный факт, данные обстоятельства не требуют доказывания, а доводы апелляционной жалобы представительницы предпринимателя о том, что спорные укрытия являются частью целостного имущественного комплекса, приватизированного в соответствии с действующим законодательством на 2000 год, являются несостоятельными.

В 2017 году ответчик повторно на основании договора купли-продажи целостного имущественного комплекса обратился к государственному регистратору и зарегистрировал право собственности на спорные сооружения.

Это и стало основанием для инициирования прокуратурой подачи в интересах государства иска в суд об отмене такой регистрации.

Отечественное законодательство указывает, что регистрация права собственности на недвижимое имущество является лишь официальным признанием права собственности со стороны государства. Сама по себе государственная регистрация права собственности за определённым лицом не является бесспорным подтверждением наличия у этого лица права собственности, но создаёт опровергаемую презумпцию права собственности такого лица.

Такое утверждение соответствует правовой позиции Верховного Суда, изложенной в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 12.03.2019 года по делу № 911/3594/17, а также в постановлениях Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 27.02.2018 года по делу № 925/1121/17 и от 17.04.2019 года по делу № 916/675/15.

Согласно положениям ст. 22 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» ответственность за достоверность данных, содержащихся в документах, поданных на государственную регистрацию прав, несёт заявитель, если иное не установлено судом.

Согласно ч. 3 п. 25 Порядка использования защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны) для хозяйственных, культурных и бытовых нужд, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины № 253 от 25.03.2009 года, в случае приватизации (корпоратизации) государственных предприятий защитные сооружения исключаются из перечня имущества предприятия, подлежащего приватизации (корпоратизации), и передаются в установленном порядке правопреемнику на ответственное хранение.

Поэтому спорные объекты — три противорадиационных укрытия — являются государственной собственностью.

Кроме того, согласно требованиям действующего законодательства, в частности ст. 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» № 2163-XII (действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений), спорные защитные сооружения гражданской защиты отнесены к объектам, находящимся под охраной государства и имеющим общегосударственное значение, в связи с чем не подлежали приватизации и не могли переходить в частную собственность.

При отсутствии у ответчика вещных прав на спорное недвижимое имущество решение государственного регистратора о регистрации права собственности за предпринимателем на нежилые помещения — противорадиационные укрытия — является незаконным и подлежит отмене с возвращением указанных выше объектов гражданской защиты населения в собственность государства.

Как разъяснено Большой Палатой Верховного Суда в п. 230 постановления от 12.09.2023 года по делу № 910/8413/24, в случаях, когда на определённый объект недвижимого имущества ни при каких условиях не может возникнуть право частной собственности, государственная регистрация этого права не меняет владельца соответствующего объекта, а потому нарушение права собственности государства или соответствующей территориальной общины следует рассматривать как такое, что не связано с лишением владельца владения. Надлежащим способом защиты прав собственника в этих случаях является негаторный иск.

Аналогичный вывод по правоотношениям, схожим с правоотношениями в данном деле, изложен в постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда от 12.06.2024 года по делу № 918/744/23.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 1 мая 2025 года по делу № 562/1935/19 (производство № 22-ц/4815/438/25).

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