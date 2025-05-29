Судья Верховного Суда рассказала о правовых позициях относительно процессуальных особенностей получения электронных доказательств в рамках международной правовой помощи

Судья Светлана Яковлева отметила, что электронные доказательства, полученные в рамках международной правовой помощи, могут усилить как позицию обвинения, так и потерять свою доказательную силу в зависимости от соблюдения процессуальных стандартов.

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Судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Светлана Яковлева отметила, что электронные доказательства, полученные в рамках международной правовой помощи, могут как укрепить позиции обвинения, так и полностью утратить доказательную силу — всё зависит от соблюдения процессуальных стандартов. Об этих сложных, но критически важных аспектах доказывания она говорила во время выступления на тренинге «Международное сотрудничество во время уголовного производства».

В ходе выступления судья подчеркнула, что допустимость таких доказательств зависит от совокупного соблюдения нескольких ключевых условий: они должны быть получены на основании надлежащего запроса о предоставлении международной правовой помощи, собраны уполномоченным органом иностранного государства по поручению украинских следственных органов, а также оформлены в соответствии с требованиями как международного договора, так и Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Верховный Суд неоднократно подчёркивал: несоблюдение даже одного из этих требований может поставить под сомнение допустимость доказательства. Например, в постановлении от 21 апреля 2021 года (дело № 712/48/15-к) Суд указал, что использование материалов негласных следственных (разыскных) действий, полученных в одном производстве, в другом — без должного обоснования и разрешения следственного судьи — является процессуальным нарушением, влияющим на допустимость доказательств. В контексте электронных доказательств, полученных в рамках международной правовой помощи, Верховный Суд в постановлении от 10 января 2023 года (дело № 761/12730/14-к) подчеркнул, что главной характеристикой электронного документа является его цифровая форма, а не привязка к материальному носителю. Поэтому носители, на которых передаются такие данные от иностранных партнёров, должны оцениваться не изолированно, а в контексте соблюдения всего процессуального цепочка передачи и аутентификации.

Суд уделяет внимание и оформлению запроса о международной правовой помощи. В постановлении от 12 июня 2024 года (дело № 569/1908/23) ВС признал доказательствами скриншоты и видеофайлы, полученные в рамках сотрудничества с иностранной юрисдикцией, с соблюдением правил Протокола Беркли — международного эталона архивирования цифровой информации. В то же время: надлежащее техническое оформление не заменяет процессуальную чистоту — должен быть выдержан весь цепочка передачи, должны быть зафиксированы субъекты и обстоятельства получения.

Проблематика использования электронных доказательств из мессенджеров или открытых источников в международном контексте также стала предметом судебного анализа. Так, в постановлении от 27 ноября 2023 года (дело № 464/472/22) КУС ВС констатировал, что фотоиллюстрации сообщений в мессенджере «Telegram» без идентификации лица отправителя или точной даты не имеют доказательной ценности. Вместе с тем в решении от 21 ноября 2022 года (дело № 991/492/19) было признано допустимым переписку в мобильном приложении «Viber», при условии, что технические данные совпадают с другими доказательствами, а принадлежность номеров подтверждена.

Суд также обращает внимание на практику обращения с доказательствами, поступающими от международных организаций или правительственных платформ других государств.

В постановлении от 20 мая 2020 года (дело № 585/1899/17) Кассационный уголовный суд отметил, что электронные документы из таких источников могут иметь доказательную силу лишь при условии идентификации источника, подтверждения добросовестности контента и отсутствия признаков его изменения.

Важной является и практика депонирования доказательств судом (ст. 225 УПК Украины), которая может применяться и к электронным материалам, если существует угроза их утраты или уничтожения. В этом контексте Верховный Суд подчёркивает необходимость фиксирования каждого этапа сбора, передачи и хранения таких доказательств, особенно при участии иностранных органов или платформ.

В целом во время выступления судья Светлана Яковлева сформулировала ключевой принцип: международное цифровое доказательство в уголовном производстве — это не только файл или документ, а прежде всего процесс его законного получения, обработки и правомерного использования.

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