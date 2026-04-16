Отец доказывал, что сам содержит детей — апелляция не признала это основанием для получения отсрочки от мобилизации

Суд пришел к выводу, что отсутствуют доказательства прекращения участия матери в воспитании детей, а сам факт проживания с отцом не является определяющим.

Достаточно ли того, что ребенок проживает с одним из родителей, чтобы признать его таким, что самостоятельно его воспитывает? И можно ли через судебное решение по семейному делу получить основание для отсрочки от мобилизации? На эти вопросы ответил Черновицкий апелляционный суд, пересмотрев решение по делу об установлении факта самостоятельного воспитания детей.

Суд пришел к выводу, что сам по себе факт проживания детей с отцом не является доказательством их единоличного воспитания. Кроме того, заявленные требования по делу он оценил как такие, что фактически направлены на создание оснований для получения отсрочки от призыва. В результате решение суда первой инстанции отменено, а в удовлетворении иска отказано.

Ранее мы сообщали, что Черновицкий апелляционный суд отменяет решения по делам о расторжении брака и самостоятельном воспитании детей по жалобам ТЦК.

Обстоятельства дела №725/8489/25

Истец обратился в суд с требованием установить факт, имеющий юридическое значение, — самостоятельное воспитание и содержание двух несовершеннолетних детей. Он указывал, что после расторжения брака дети проживают вместе с ним, находятся на его содержании, а мать не принимает надлежащего участия в их воспитании.

Свою заинтересованность в установлении такого факта истец обосновывал необходимостью получения статуса «одинокого отца», оформления социальных гарантий, а также возможностью самостоятельно решать вопросы, связанные с детьми.

Суд первой инстанции согласился с доводами истца и установил соответствующий факт, исходя из того, что проживание детей с отцом и их содержание им подтверждено доказательствами и не оспаривается матерью.

Апелляционная жалоба и вопрос участия государства

Апелляционная жалоба подана органом, который не принимал участия в деле, однако указал, что оспариваемое решение непосредственно влияет на его права и обязанности. Речь идет об органе военного управления, на который возложены функции по решению вопросов мобилизации.

Апеллянт отмечал, что установление факта самостоятельного воспитания ребенка является одним из оснований для предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации. Следовательно, такое судебное решение создает для него обязанность рассматривать соответствующие заявления и принимать решения о предоставлении отсрочки.

Суд апелляционной инстанции согласился, что при таких обстоятельствах решение затрагивает интересы государства, а потому лицо, не принимавшее участия в деле, имеет право на апелляционное обжалование.

Оценка доказательств и границы понятия «самостоятельное воспитание»

Апелляционный суд подчеркнул, что сам по себе факт проживания ребенка с одним из родителей не является достаточным доказательством самостоятельного воспитания. Определяющим является не место проживания, а объем и характер выполнения родительских обязанностей.

Для установления факта самостоятельного воспитания необходимо доказать наличие обстоятельств, при которых другой из родителей фактически не принимает участия в воспитании ребенка, что, как правило, связано с прекращением или существенным ограничением его родительских прав в установленном законом порядке.

В данном деле такие обстоятельства не установлены. Отсутствуют доказательства лишения матери родительских прав, ее недееспособности, безвестного отсутствия или иных юридических фактов, которые бы исключали выполнение ею обязанностей по отношению к ребенку.

Суд также обратил внимание, что представленные доказательства — в частности справки, декларации и письменные объяснения — подтверждают лишь факт проживания детей с отцом, однако не доказывают уклонение матери от участия в их воспитании.

Значение договора между родителями

Важным аспектом дела стало наличие нотариально удостоверенного договора между родителями относительно определения места проживания детей и участия в их воспитании.

Апелляционный суд отметил, что такой договор свидетельствует о согласованном урегулировании родителями своих прав и обязанностей и подтверждает именно совместное выполнение ими функций по отношению к ребенку. Наличие такого договора исключает возможность считать, что один из родителей полностью самоусранился от воспитания.

Таким образом, установление судом факта самостоятельного воспитания в данной ситуации фактически дублировало бы уже урегулированные правоотношения, что не соответствует требованиям процессуального закона.

Частный интерес и публичная обязанность

Отдельное внимание суд уделил цели обращения с таким иском. С учетом положений законодательства о мобилизации установление факта самостоятельного воспитания может являться основанием для получения отсрочки от призыва.

Апелляционный суд пришел к выводу, что заявленные требования по данному делу фактически направлены на создание условий для реализации такого права. В этом контексте суд подчеркнул, что частно-правовые механизмы не должны использоваться для формирования преюдициальных решений в публично-правовых отношениях либо для уклонения от исполнения конституционных обязанностей.

Такой подход согласуется с практикой Верховного Суда, которая исходит из необходимости добросовестного осуществления процессуальных прав и недопустимости их использования не по назначению.

Процессуальные нарушения суда первой инстанции

Апелляционный суд также установил существенные нарушения процессуального права.

Дело было рассмотрено в порядке упрощенного искового производства, хотя оно возникает из семейных правоотношений и подлежит рассмотрению по правилам общего искового производства. Это является безусловным основанием для отмены решения.

Кроме того, суд первой инстанции не обеспечил надлежащего участия органа опеки и попечительства, который по делам, связанным с детьми, обязан представлять письменное заключение. Хотя отсутствие такого заключения не блокирует рассмотрение дела, его значение для правильного разрешения спора является существенным.

Выводы апелляционного суда и решение

Апелляционный суд пришел к выводу, что истец не доказал наличие обстоятельств, свидетельствующих о самостоятельном воспитании им детей в понимании закона. Материалы дела не содержат доказательств сознательного и полного уклонения матери от выполнения родительских обязанностей.

С учетом этого суд признал, что решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, отменил его и принял новое решение — об отказе в удовлетворении иска.

Также суд изменил распределение судебных расходов и взыскал с истца судебный сбор за рассмотрение дела в судах обеих инстанций.

