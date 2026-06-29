Выплачивают ли 100 тысяч грн военнослужащим, которые лечат психические расстройства после боевого ранения — позиция суда

Военнослужащий через суд добился выплаты 100 тысяч грн за время лечения психических расстройств, ставших последствием боевого ранения.

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Военнослужащий, который после боевого ранения неоднократно проходил стационарное лечение из-за психических расстройств, добился в суде выплаты дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168. Воинская часть отказывала, считая, что лечение проводилось уже не из-за самого ранения, а из-за заболевания. Однако апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции: если заболевание является доказанным последствием боевого ранения, а эта причинно-следственная связь подтверждена ВВК, военнослужащий имеет право на соответствующую выплату.

Обстоятельства дела

Истец проходил военную службу в пограничном отряде. В апреле 2023 года во время выполнения боевых задач в Донецкой области он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате вражеского минометного обстрела. Факт получения ранения при защите Родины подтверждался справкой об обстоятельствах травмы, актом о несчастном случае, первичной медицинской документацией и выводами военно-врачебной комиссии.

После первичного лечения у военнослужащего развились последствия боевой травмы, в частности органическое астеническое расстройство, а впоследствии — смешанное тревожное и депрессивное расстройство с инсомнией. В период с ноября 2023 года по февраль 2025 года он неоднократно находился на стационарном лечении в медицинских учреждениях, в том числе психиатрических. За эти периоды военнослужащий просил выплатить дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн пропорционально дням лечения в соответствии с постановлением КМУ №168.

Воинская часть отказала в выплате, считая, что медицинские документы не подтверждают пребывание на лечении именно в связи с ранением, связанным с защитой Родины. По ее мнению, истец проходил лечение уже из-за заболевания, а не из-за самого боевого ранения. Кроме того, ответчик ссылался на то, что отдельные документы не были поданы вместе с рапортом о выплате вознаграждения.

Выводы судов

Суд первой инстанции удовлетворил иск, а апелляционный суд согласился с этим решением.

Коллегия судей указала, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168 право на дополнительное вознаграждение имеют военнослужащие, которые находятся на стационарном лечении в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем, связанными с защитой Родины. Вместе с тем апелляционный суд не согласился с толкованием воинской части, согласно которому право на такую выплату возникает исключительно во время лечения самой травмы, а не ее последствий.

Суд обратил внимание, что ВВК установила причинно-следственную связь между боевым ранением и последующими психическими расстройствами истца. Материалы дела подтверждают, что органическое астеническое расстройство и смешанное тревожное и депрессивное расстройство развились именно как последствия боевой травмы. При этом коллегия судей отдельно указала по делу №140/3906/25, что последствие травмы является частью самой травмы, а не отдельным, самостоятельным заболеванием.

Апелляционный суд также подчеркнул, что формулировка постановления Кабинета Министров №168 — «в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины» — в данном деле охватывает не только лечение непосредственно травмы, но и лечение ее последствий, если между ними существует подтвержденная ВВК причинно-следственная связь. По мнению коллегии, иное толкование лишало бы военнослужащих права на дополнительное вознаграждение в случаях, когда первичное ранение уже не требует длительного лечения, однако его последствия обусловливают повторные госпитализации.

Также суд отклонил довод воинской части об отсутствии отдельных документов при обращении с рапортом. Коллегия указала, что в ответе на заявление воинская часть не уведомила истца о необходимости подать дополнительные документы и не предложила устранить соответствующие недостатки, а вместо этого сразу отказала в выплате.

Кроме того, апелляционный суд обратил внимание, что требование об установлении тяжести ранения по заключению ВВК касается выплаты дополнительного вознаграждения за время отпуска для лечения после тяжелого ранения. Вместо этого для выплаты за время стационарного лечения определяющим является подтверждение того, что лечение проводилось в связи с ранением, связанным с защитой Родины.

Окончательное решение

Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу воинской части без удовлетворения, а решение Волынского окружного административного суда — без изменений. Суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что воинская часть безосновательно не начислила и не выплатила истцу дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров №168, пропорционально дням его стационарного лечения в спорные периоды.

При принятии постановления апелляционный суд также учел правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 11 апреля 2024 года по делу №340/5387/22 и от 19 марта 2026 года по делу №600/367/24.

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