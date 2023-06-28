Отток населения из Украины увеличился: в Госпогранслужбе объяснили причину

В Госпогранслужбе сообщили, что за последние две недели из Украины выехали около 100 тысяч человек.

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В последнее время пограничная служба отмечает увеличение показателя пересечения границы на выезд из страны. За последние две недели чистый отток населения из Украины составил около 100 тысяч человек. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ведомстве говорят, что указанное увеличение потока на выезд полностью имеет сезонные причины.

Сейчас украинцы активно едут на отдых, используют разрешенные отпуска к находящимся за рубежом семьям (детям) или вывозят отдыхать группы детей.

Пограничники уверены, что в ближайшее время начнется обратный процесс. Уже отмечается понижение оттока граждан Украины. Так, за позапрошлые сутки в Украину вернулось на 6 тысяч граждан больше, чем уехало.

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