Відтік населення з України збільшився: у Держприкордонслужбі пояснили причину

У Держприкордонслужбі повідомили, що за останні два тижні з України виїхали майже 100 тисяч осіб.

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Останнім часом прикордонна служба відзначає збільшення показника перетину кордону на виїзд з країни. За останні два тижні чистий відтік населення з України склав майже 100 тисяч осіб. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

У відомстві кажуть, що зазначене збільшення потоку на виїзд цілком має сезонні причини.

Наразі українці активно їдуть на відпочинок, використовують дозволені відпустки до сімей (дітей), які перебувають за кордоном, або вивозять відпочивати групи дітей.

Прикордонники певні, що найближчим часом почнеться зворотній процес. Вже відмічається зниження відтоку громадян України. Так, за позаминулу добу в Україну повернулось на 6 тисяч громадян більше, ніж виїхало.

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