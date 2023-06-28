Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська 16 червня 2023 року засудив до 12 років позбавлення волі колишнього молодшого інспектора взводу реагування Маріупольського міжрайонного відділу поліції охорони Геннадія Н.
Як зазначено у матеріалах справи, після початку агресії РФ 24 лютого 2022 року Геннадій Н. не виконав наказ на передислокацію у місто Дніпро, залишився на окупованій території, внаслідок чого 14 травня 2022 року був звільнений зі служби в поліції.
Влітку минулого року Геннадій Н. у Маріуполі вступив до лав «службы вневедомственной охраны ДНР», склав «присягу» і приступив до виконання покладених на нього обов’язків.
Втім, судячи з обставин затримання колишнього поліцейського, повноваження Геннадія Н. не обмежувалися суто функціями охорони та підтримання громадського порядку.
Як зазначено у рішенні суду, Геннадій Н. 12 червня потрапив у полон в селищі Нескучне Велиновосілківського району Донецької області, яке у середині червня 2023 року перейшло під контроль ЗСУ внаслідок наступальних дій.
Сам Геннадій Н. повідомив, що здався у полон добровільно.
13 червня суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурор, як зазначено у рішенні суду, подав клопотання про розгляд справи у скороченому провадженні, тобто на підставі ч. 3 ст. 349 КПК.
Суд, враховуючи, що Геннадій Н. визнав свою вину, а його адвокат погодився з позицією підзахисного, клопотання прокурора задовольнив.
Відтак, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин провадження, які ніким не заперечувалися.
У підсумку, 16 червня 2023 року Геннадій Н. був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу, тобто був покараний за добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також участь у збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території.
Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади строком на 15 років.
Крім того, суд стягнув з Геннадія Н. витрати на залучення експерта для проведення судово-портретної експертизи в сумі 6041 гривень.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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