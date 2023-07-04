Директор или главбух отсутствуют: как подписывать отчетность в е-форме

Налоговики привели порядок подписания налоговой отчетности в электронном виде в случае временного отсутствия (отпуск, больничный) руководителя (директора) или главного бухгалтера.

Государственная налоговая служба разъяснила порядок подписания налоговой отчетности в электронном виде, в случае временного отсутствия (отпуск, больничный) руководителя (директора) или главного бухгалтера.

Согласно абзацу второму пп. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 НКУ достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности есть наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме или наличие наложенного на электронный документ КЭП или печати налогоплательщика.

Для предоставления права подписи электронных документов другим лицам, которым делегировано право подписи, автор (плательщик) сообщает о таких лицах контролирующий орган, на учете в котором состоит автор (плательщик), путем отправки сообщения о предоставлении информации о КЭП в электронном виде по форме согласно приложением 1 к Порядку № 557 (п. 3 разд. ІІІ Порядка № 557).

Пунктом 4 разд. III Порядка № 557 предусмотрено, что в Уведомление вносится информация о подписчике (подписчике), которому (которым) предоставляется право подписи электронных документов. На сформированное Уведомление первыми накладываются КЭП всех лиц, включенных в Уведомление, в порядке очередности их внесения в Уведомление, после них – КЭП руководителя и последним – квалифицированная электронная печать (при наличии).

Первая квитанция, формируемая по результатам указанной в п. 7 разд. II Порядка № 557 автоматизированной проверки Уведомление, направляемое автору (плательщику) в течение двух часов с момента его получения контролирующим органом, в противном случае – в течение первых двух часов следующего операционного дня.

Вторая квитанция формируется автоматически и является подтверждением о приеме или уведомлением о неприятии в контролирующем органе уведомления.

Учитывая вышесказанное, в случае временного отсутствия (отпуск, больничный) руководителя (директора) на сформированную налоговую отчетность в электронном виде налагаются КЭП должностных лиц, которым делегировано право подписи, путем отправки уведомления, принятого контролирующим органом, в следующем порядке:

первым – главного бухгалтера;

вторым – лица, указанные в Сообщении с типом подписи «Директор»;

третьим – квалифицированная электронная печать (при наличии).

В случае временного отсутствия (отпуск, больничный) главного бухгалтера на сложившуюся налоговую отчетность в электронном виде налагаются КЭП руководителя (директора) и квалифицированная электронная печать (при наличии).

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