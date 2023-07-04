Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.

Байден ждет реформы в Украине, чтобы она могла присоединиться к НАТО: в МИД Украины сделали встречное заявление

МИД Украины сделал заявление в ответ Белому Дому о необходимости реформ в Украине для членства в НАТО: «Ждем, что наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву».

Новый Съезд ученых-правоведов для избрания члена ВСП состоится 21 сентября в Киеве

Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля.

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров

Кабмин признал утратившим силу постановление об утверждении Порядка регистрации некоторых наследственных дел в Наследственном реестре и внес изменения в другое постановление о регистрации завещаний.

НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать купли-продажу валюты: при каких условиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, судей и других лиц, которые должны подавать электронные декларации, декларировать купли-продажу валюты, при условии, что доход от операций превышает 50 прожиточных минимумов.

  1. В Украине

Директор или главбух отсутствуют: как подписывать отчетность в е-форме

22:00, 4 июля 2023
Налоговики привели порядок подписания налоговой отчетности в электронном виде в случае временного отсутствия (отпуск, больничный) руководителя (директора) или главного бухгалтера.
Директор или главбух отсутствуют: как подписывать отчетность в е-форме
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба разъяснила порядок подписания налоговой отчетности в электронном виде, в случае временного отсутствия (отпуск, больничный) руководителя (директора) или главного бухгалтера.

Согласно абзацу второму пп. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 НКУ достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности есть наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме или наличие наложенного на электронный документ КЭП или печати налогоплательщика.

Для предоставления права подписи электронных документов другим лицам, которым делегировано право подписи, автор (плательщик) сообщает о таких лицах контролирующий орган, на учете в котором состоит автор (плательщик), путем отправки сообщения о предоставлении информации о КЭП в электронном виде по форме согласно приложением 1 к Порядку № 557 (п. 3 разд. ІІІ Порядка № 557).

Пунктом 4 разд. III Порядка № 557 предусмотрено, что в Уведомление вносится информация о подписчике (подписчике), которому (которым) предоставляется право подписи электронных документов. На сформированное Уведомление первыми накладываются КЭП всех лиц, включенных в Уведомление, в порядке очередности их внесения в Уведомление, после них – КЭП руководителя и последним – квалифицированная электронная печать (при наличии).

Первая квитанция, формируемая по результатам указанной в п. 7 разд. II Порядка № 557 автоматизированной проверки Уведомление, направляемое автору (плательщику) в течение двух часов с момента его получения контролирующим органом, в противном случае – в течение первых двух часов следующего операционного дня.

Вторая квитанция формируется автоматически и является подтверждением о приеме или уведомлением о неприятии в контролирующем органе уведомления.

Учитывая вышесказанное, в случае временного отсутствия (отпуск, больничный) руководителя (директора) на сформированную налоговую отчетность в электронном виде налагаются КЭП должностных лиц, которым делегировано право подписи, путем отправки уведомления, принятого контролирующим органом, в следующем порядке:

  • первым – главного бухгалтера;
  • вторым – лица, указанные в Сообщении с типом подписи «Директор»;
  • третьим – квалифицированная электронная печать (при наличии).

В случае временного отсутствия (отпуск, больничный) главного бухгалтера на сложившуюся налоговую отчетность в электронном виде налагаются КЭП руководителя (директора) и квалифицированная электронная печать (при наличии).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова