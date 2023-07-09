Украинцам объяснили, как получить скидку при оплате за газ

Граждане, оплачивающие услуги онлайн, могут рассчитывать на получение скидки.

Клиенты «Нефтегаза» могут получить ежемесячную скидку при оплате потребленного газа. Но следует выполнить определенные условия.

Оплачивать услуги «Нефтегаза» можно как онлайн, так и оффлайн.

Но именно расчет за газ онлайн является наиболее приемлемым для «Нефтегаза». Поэтому украинцы, оплачивающие услуги онлайн, могут рассчитывать на получение скидки.

Скидка составляет всего 1%, но даже такой бонус приятен, особенно для тех, кто потребляет достаточное количество газа – для приготовления пищи, нагрева воды, отопления.

Но для получения скидки только оплаты, проведенной онлайн мало, нужно оплачивать газ за предыдущий месяц строго до 15 числа следующего месяца.

Поэтому украинцам, желающим получить скидку на газ, нужно выполнить только три условия:

платить за потребленный газ онлайн;

рассчитаться на цифровых платформах «Нефтегаза (в его чат-ботах Viber и Тelegram GASUA, а также в личном кабинете);

платить за услугу до 15 числа.

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