Українцям пояснили, як отримати знижку при сплаті за газ

Громадяни, які оплачують послуги онлайн, можуть розраховувати на отримання знижки.

Клієнти «Нафтогазу» можуть отримати щомісячну знижку під час оплати за спожитий газ. Але слід виконати певні умови.

Сплачувати за послуги «Нафтогазу» можна як онлайн, так і офлайн.

Але саме розрахунок за газ онлайн є найприйнятнішим для «Нафтогазу». Тому українці, які оплачують послуги онлайн, можуть розраховувати на отримання знижки.

Знижка становить лише 1%, але навіть такий бонус приємний, особливо для тих, хто споживає достатню кількість газу – для приготування їжі, нагрівання води, опалення.

Але для отримання знижки лише оплати проведеної онлайн мало, потрібно оплачувати за газ за попередній місяць суворо до 15 числа наступного місяця.

Тому українцям, які хочуть отримати знижку на газ, потрібно виконати лише три умови:

платити за спожитий газ онлайн;

розрахуватися на цифрових платформах «Нафтогазу (в його чат-ботах Viber та Тelegram GASUA, а також в особистому кабінеті);

платити за послугу до 15 числа.

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