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ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю

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Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

Перші прокурори-стажисти почнуть підготовку у серпні

Перший конкурс на посади прокурорів-стажистів заплановано вже на 24 липня.

  1. В Україні

Українцям пояснили, як отримати знижку при сплаті за газ

23:30, 9 липня 2023
Громадяни, які оплачують послуги онлайн, можуть розраховувати на отримання знижки.
Українцям пояснили, як отримати знижку при сплаті за газ
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Клієнти «Нафтогазу» можуть отримати щомісячну знижку під час оплати за спожитий газ. Але слід виконати певні умови.

Сплачувати за послуги «Нафтогазу» можна як онлайн, так і офлайн.

Але саме розрахунок за газ онлайн є найприйнятнішим для «Нафтогазу». Тому українці, які оплачують послуги онлайн, можуть розраховувати на отримання знижки.

Знижка становить лише 1%, але навіть такий бонус приємний, особливо для тих, хто споживає достатню кількість газу – для приготування їжі, нагрівання води, опалення.

Але для отримання знижки лише оплати проведеної онлайн мало, потрібно оплачувати за газ за попередній місяць суворо до 15 числа наступного місяця.

Тому українцям, які хочуть отримати знижку на газ, потрібно виконати лише три умови:

  • платити за спожитий газ онлайн;
  • розрахуватися на цифрових платформах «Нафтогазу (в його чат-ботах Viber та Тelegram GASUA, а також в особистому кабінеті);
  • платити за послугу до 15 числа.

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