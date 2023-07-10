В Киевской области во время сильного дождя затопило лицей

В Яготине с лицея спасатели откачивали воду.

В Яготине Киевской области во время сильного дождя затопило лицей №2 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что водой залило подвальное помещение учебного заведения.

Площадь подтопления ориентировочно составила 60 кв. м, а уровень воды составил около 20 см.

При помощи гидроэлеватора бойцы ГСЧС откачали из помещения 15 куб. м воды.

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