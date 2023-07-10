У Яготині з ліцею рятувальники відкачували воду.

У Яготині на Київщині під час сильного дощу затопило ліцей №2 на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Київській області.

Рятувальники, які прибули за викликом, встановили, що водою залило підвальне приміщення навчального закладу.

Площа підтоплення орієнтовно склала 60 кв. м, а рівень води становив близько 20 см.

За допомогою гідроелеватора бійці ДСНС відкачали з приміщення 15 куб. м води.

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