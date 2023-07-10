СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП) из Черкасщины: детали и фото

Как оказалось в ходе расследования, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи «возобновления» советского союза и призывал к захвату рашистами всей территории Украины, отметили в СБУ.

Служба безопасности разоблачила еще одного клирика УПЦ в Черкасской области, который оправдывал российскую вооруженную агрессию.

Об этом сообщили в СБУ.

«В общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство рф и лично главу кремля.

Также он героизировал кадырова и оправдывал военные преступления рашистов.

Как оказалось в ходе расследования, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи «возобновления» советского союза и призывал к захвату рашистами всей территории Украины», - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружено:

компьютерную технику с материалами вражеской пропаганды;

запрещенную символику и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

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